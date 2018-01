Landesstiftung unterstützt Projekte in Stadt und Kreis

Vor kurzem hat der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung wieder über Förderanträge aus ganz Bayern entschieden, darunter auch Anträge aus der Stadt und dem Landkreis Coburg. Wie die Coburger SPD-Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld mitteilt, fließen insgesamt 43 500 Euro an Fördermitteln in die Coburger Region.

In der Stadt Coburg bezuschusst die Bayerische Landesstiftung die Instandsetzung der Nord- und Ostfassaden der historischen Villa von Michael Knörnschild am Ernstplatz 8 mit 20 500 Euro.

23 000 Euro kommen dem Landkreis Coburg zugute: Heinrich Graf zu Ortenburg erhält einen Zuschuss von 3500 Euro für die Instandsetzung des Ostflügels von Schloss Tambach in der Gemeinde Weitramsdorf. Stefan Raab bekommt für die Gesamtsanierung des Anwesens Hauptstraße 4 in Itzgrund-Lahm 6000 Euro. Für die Sanierung und Instandsetzung der evangelisch-lutherischen Bonifatius-Kirche in Ahlstadt, Gemeinde Meeder, wurde der Kirchengemeinde Ahlstadt eine finanzielle Unterstützung von 5000 Euro bewilligt. Ebenfalls gefördert wird die Gemeinde Großheirath bei der Erneuerung der Fenster und der Außenfassade des Anwesens in der Bachstraße 4 mit einem Betrag von 8500 Euro.

"Durch die staatliche Förderung wird die kulturhistorische Vielfalt in Coburg erhalten und weiter gestärkt", betont Susann Biedefeld in einer Pressemitteilung. red