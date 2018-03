Landesbund lädt zur Vogelbeobachtung Digitale Bildbearbeitung im VHS-Kurs Öffnungszeiten des Kunstvereines

red





red



red



Vogelbeobachtung im Frühjahr bietet der Landesbund für Vogelschutz am Ostersonntag, 1. April, am Goldbergsee an. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Aussichtsplattform. Die Leitung der Veranstaltung hat Volker Weigand. Mitzubringen sind ein Fernglas oder Spektiv.Bildkorrektur und -retusche, Arbeiten mit Pfaden und Ebenen, das Erstellen von Bildmontagen und andere Bearbeitungsmöglichkeiten mit Adobe Photoshop Elements vermittelt ein Kurs der Volkshochschule an fünf Abenden. Los geht es am Montag, 16. April, um 19 Uhr, in der Löwenstraße 12. Windows-Grundkenntnisse sollten vorhanden sein. Anmeldung unter 09561/88250 oder www.vhs-coburg.de Der Kunstverein hat auch am Ostermontag von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Viele der ausgestellten Werke gibt es zu deutlich reduzierten Preisen.