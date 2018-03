Landesbaudirektion Ebern öffnet ihre Türen

Unter dem Motto "Behörde zum Anfassen" werden am Samstag, 3. März, drei Jahre nach dem Startschuss der Behördenverlagerung bayernweit 17 ausgewählte Projekte aus allen Geschäftsbereichen ihre Pforten öffnen. Auch die Landesbaudirektion in Ebern, Marktplatz 30, beteiligt sich von 11 bis 16 Uhr an diesem "Tag der offenen Behördentür".

"Bayern ist liebenswerte Heimat, gelebte Tradition und Standort für eine prosperierende Wirtschaft", sagt Finanz- und Heimatminister Markus Söder im Vorfeld des Aktionstags. Das Herz Bayerns schlage im ländlichen Raum, dort gebe es erhebliches Potenzial. "Menschen müssen in ganz Bayern Heimat und Arbeit finden - nicht nur in Großstädten und Ballungszentren", so der CSU-Politiker.

Im März 2015 habe der Freistaat daher den Startschuss für die "größte Regionalisierung von Behörden und staatlichen Einrichtungen der letzten Jahrzehnte" gegeben. Die Verlagerungen hätten ausschließlich zu positiven Effekten geführt.

"Überzeugen Sie sich von den Fortschritten der Projekte und kommen Sie am Samstag vorbei", meint Söder, der ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen und Mitmach-Aktionen ankündigt. red