Lampe in Klosterstraße beschädigt

Wie die Polizei Forchheim jetzt meldet, ist zwischen Samstag, 28. Oktober, 18 Uhr, und Sonntag, 29. Oktober, 9 Uhr, die Lampe eines Fußweges in einer Wohnanlage in der Klosterstraße in Forchheim durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt worden. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim erbeten unter Telefon 09191/7090-0. pol