Lahmerinnen gelingt eine Überraschung

Für eine Überraschung haben die Regionalliga-Keglerinnen des TSV Lahm im Nachholspiel beim TSV Breitengüßbach mit dem 4:4. Mit einer starken Leistung hatten die Lahmer Damen den Tabellenführer sogar am Rande einer Niederlage, doch mit viel Glück und Geschick zogen die Güßbacherinnen noch einmal den Kopf aus der Schlinge und glichen dank der besseren Holzzahl von 3225:3192 noch aus.



TSV Breitengüßbach -

TSV Lahm 4:4

In den Startpaarungen trennten sich beide Teams mit 1:1 Mannschaftspunkte. Allerdings lagen die Lahmerinnen mit mit 89 Kegeln in Rückstand. In der Mittelgruppe gingen die Lahmerinnen mit 3:1 in Führung und hatten nun ihrerseits mit 13 Holz die Nase vorn. Die Schlussduelle endeten wieder unentschieden, doch die Breitengüßbacherinnen hatten am Ende mehr Holz erspielt.



Die Ergebnisse des TSV Lahm: Marina Vondran (529/159); Sandra Schnitzker (497/141); Meike Berumen-Garcia (574/ 219); Katharina Spindler (557/184); Sabine Kochmann (539/180); Anja Thomas (496/152). lipp