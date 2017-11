Mit einem souveränen Heimsieg gegen den ESV Schweinfurt II verteidigte der FC Eintracht Bamberg 2010 die Tabellenspitze. Der mitführende SKC Steig Bindlach unterlag knapp beim SKV Versbach und rutschte auf Platz 3 ab.

Deutlich unterlag der SKC Fölschnitz bei Gut Holz Schweinfurt und auch der SKK 1926 Helmbrechts verlor gegen den TTC/FW Gestungshausen klar. Wie in der Vorsaison unterlag der TSV Lahm bei Germania Marktbreit.



Regionalliga Ofr./Ufr. Männer

Germania Marktbreit -

TSV Lahm 6:2

Eine klare Niederlage (3174:3113) kassierte der TSV Lahm bei Germania Marktbreit und musste seinen Spitzenplatz räumen. In den Startpaarungen unterlag Tobias Böhm (526) bei 141, 132, 125 und 128 Kegeln gegen den Tagesbesten Ernst-Karl Haaf (564), der 136, 155, 129 und 144 spielte. Für den Ausgleich nach Mannschaftspunkten (1:1) sorgte Edwin Zang (552), der mit 148, 136, 135 und 133 Kegeln gegen Roland Knieling (521), der 128, 145, 124 und 124 Holz erreichte, drei Sätze für sich entschied.

In der Mittelgruppe hätten die Gäste die Führung übernehmen können, doch Daniel Stang (519) verlor mit 121, 128, 135 und 135 Holz unglücklich mit 1,5:2,5 Satzpunkten gegen Markus Lohmüller (518), der 123, 128, 137 und 130 Holz spielte. Ersatzspieler Wilhelm Lutter (498) spielte mit 121, 129, 126 und 122 Kegeln sehr gleichmäßig und siegte gegen das Duo Yannick Haaf (126, 106) und Christian Rüth (136, 116) und holte den zweiten Mannschaftspunkt.

In den Schlussduellen hatten die Gäste nichts mehr zu bestellen und die Niederlage war nicht zu vermeiden. Trotz 127, 122, 137 und 135 Holz unterlag Gerald Lutter (521) gegen Frank Wille (559), der 140, 152, 132 und 135 Holz spielte. Steffen Engelhardt (497) konnte mit 128, 122, 119 und 128 Kegeln 2:2 Satzpunkte erreichen, doch den Mannschaftspunkt holte sich Eberhard Knöchel (528) mit 135, 120, 147 und 126 Holz.

Die Regionalligapartie der Damen des TSV Lahm gegen Dreieck Schweinfurt wurde verlegt. lipp