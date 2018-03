Läufer legten fast 12 000 Kilometer zurück

Im Bürgertreff der Gemeinde Röttenbach traf sich der Lauftreff Röttenbach zu seiner Jahreshauptversammlung. Auf der Tagesordnung standen der Bericht des Vorstands und die Planungen für das neue Laufjahr. Die Entwicklung der Mitgliederzahl ist seit 2012 mit rund 70 stabil. Die 44 Aktiven erliefen an 156 Laufterminen 11 960 Kilometer, was rund 283 mal der Marathonstrecke entspricht.

Die fleißigsten Läufer waren im vergangenen Jahr Christina Knoll, Gerlinde Pörner sowie Ernst Knoll. Vom Kaiserdomlauf in Bamberg bis zum Herbstlauf in Schloß Thurn war der Lauftreff an den verschiedensten Veranstaltungen aktiv. Den größten Anklang fand dabei der Krenlauf in Baiersdorf, wo man auf allen Strecken Teilnehmer stellen konnte. Helmut Schmidt belegte dabei Platz 1 in der AK M60. Bei den Neuwahlen wurde Abteilungsleiter Helmut Schmidt als Erster Vorssitzender und Wolfgang Sieber als Kassenwart bestätigt. Bei den Kassenprüfern blieb auch alles beim Alten. Neu im Führungskreis ist Norbert Camp als Zweiter Vorsitzender, der die Arbeit von Hartmut Liebich fortsetzt. Der Vorstand dankte Hartmut Liebich für seinen Einsatz.

Bei der anschließenden Rückschau auf die Ereignisse des letzten Jahres zeigte sich, dass der Lauftreff Röttenbach auch neben der Laufstrecke aktiv ist. Beim Wochenendausflug nach Meiningen wurde Schloss Elisenburg und die Fronfeste besucht. Abends stand ein Besuch des Meininger Theaters an. Beim Stück "Arsen und Spitzenhäubchen" wurden die Lachmuskeln kräftig trainiert.

Bürgermeister Ludwig Wahl gab danach einen Ausblick auf das Programm "2030 +". Ein Programm für mehr Lebensqualität in der Gemeinde Röttenbach. Er möchte die Gemeinde in Bewegung bringen.

Das anschließende gemütliche Beisammensein rundete den Abend ab. Helmut Schmidt lädt alle Interessierten herzlich ein: "Wir laufen und walken montags um 15 Uhr, donnerstags und samstags um 8 Uhr." jbr