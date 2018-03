Lässt der Paketbote Börse verschwinden?

Eine schwarze Geldbörse mit Ausweisen und Scheckkarten im Wert von 150 Euro entwendete am Donnerstag ein unbekannter Täter zwischen 14.30 und 14.45 Uhr aus einem Einfamilienhaus am Gries. Die Eigentümerin hatte ihre Geldbörse in der Küche des Anwesens eines Bekannten abgelegt. Im Tatzeitraum sei ein vermeintlicher Postbote in das Wohnhaus gekommen, welcher ein Paket für einen Nachbarn abgeben wollte. Die Polizei sucht Zeugen.