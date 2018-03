Bereits zum 10. Mal lädt der Freundeskreis von Pfarrer Martin am Palmsonntag, 25. März, ab 14 bis etwa 17 Uhr im Kurgarten Bad Bocklet vor dem Brunnenbau zu der Benefizaktion "Längstes Osterbrot von Bad Bocklet nach Ghana" ein. Das längste Osterbrot wird verkauft zugunsten von Pfarrer Martin und der Bevölkerung von Ghana. Der 25 Meter lange Hefezopf ist eine Spende der Bäckerei Peter Schmitt Bad Kissingen. Dazu gibt es Kaffee, Butter und verschiedene selbstgemachte Marmeladen. Auf dem kleinen Osterbasar werden gebackene Osterhasen, mit Zwiebelschalen oder in Kräutern gefärbte Ostereier, sowie kleine Ostergestecke angeboten. Sabine Vogler bietet zudem Basteln und Töpfern für Kinder an, es ist also für ein Kinderprogramm gesorgt. red