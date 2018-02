Ladung verloren: Verwarnung

Während der Fahrt verlor am Mittwoch, gegen 11.40 Uhr, ein 46-jähriger Lkw-Fahrer das Gestell eines Gefahrenschildes. Der nachfolgende BMW-Fahrer sah dies zu spät und überfuhr das Gestell. Dabei entstand an seinem Pkw ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Lkw-Fahrer erhielt eine Verwarnung. pol