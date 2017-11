Ladendiebstahl: Zeugen gesucht

Am Donnerstag gegen 18 Uhr, wurde eine Verkäuferin der Tropics-Filiale in der Oberen Marktstraße von einem circa 28-jährigen, schlanken Mann auf eine Damenwinterjacke angesprochen, die an einem Kleiderständer hing. Nach Erledigung anderer Tätigkeiten überprüfte die Verkäuferin ihren Bestand und stellte dann das Fehlen eines schwarzen Wintermantels der Marke Jacqueline de Yong, fest. Der Mantel hat eine Kapuze mit Kunstfellbesatz. Die Polizei hofft auf Hinweise. Zeugen sollen sich unter Tel.: 0971/ 714 90, melden. Der Mann hatte auffallend rote Flecken auf der Stirn und war mit einem Fahrrad unterwegs. pol