Ladendiebstahl fliegt auf

Auf Lebensmittel und Bekleidung im Gesamtwert von knapp 40 Euro hatte es am Donnerstagnachmittag ein Pärchen in einem Geschäft im Bamberger Norden abgesehen. Die beiden wollten das Diebesgut in einer mitgeführten Tasche aus dem Geschäft bringen, allerdings flog der Diebstahl an der Kasse auf. Eine Anzeige wegen Diebstahls ist nun die Folge. pol