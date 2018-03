Ladendiebin wurde erwischt

Gegen 18.45 Uhr bezahlte am Montagabend eine 33-Jährige verschiedene Waren an der Kasse eines Drogeriemarktes in der Hartmannstraße. Beim Verlassen des Geschäfts schlug die Alarmanlage an, in der Einkaufstasche wurde eine Packung Rasierklingen im Wert von knapp 20 Euro aufgefunden, die die Frau zuvor nicht bezahlt hatte. Es werden nun Ermittlungen wegen Ladendiebstahls geführt. pol