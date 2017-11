Ladendiebin langte zweimal zu

Am Dienstagvormittag kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Von-Hessing-Straße zu einem Ladendiebstahl. Die dreiste Diebin wurde von dem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie gleich drei Zeitschriften zusammenrollte und in eine Plastiktüte steckte. Beim Bezahlen ihres Einkaufs holte sie die Zeitschriften nicht mehr heraus und wollte dann den Laden verlassen. Dies konnte jedoch vom Geschäftsführer verhindert werden. Dank der guten Vorarbeit des Ladendetektivs konnte die Polizeistreife den Sachverhalt schnell aufnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass mehrere von der Frau mitgeführte Kleidungsstücke im Laufe des Vormittags in einem anderen Geschäft gestohlen worden waren. pol