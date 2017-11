Ladendiebin auf frischer Tat erwischt

Am Samstagmorgen wurde eine 68-jährige Frau von einer Mitarbeiterin eines Supermarktes dabei beobachtet werden, wie sie Bekleidungsartikel in ihrer Handtasche steckte und anschließend den Kassenbereich passierte ohne zu bezahlen. Eine hinzugezogene Polizeistreife fand noch mehr Diebesgut in der Jacke der Frau.Die entwendete Ware hatte einen Gesamtwert von ca. 40 Euro. pol