Ladendiebe kommen nicht weit

Die Polizei Herzogenaurach ist am Montag gegen 11.30 Uhr von einem Diebstahl in einem Herzogenauracher Werksverkauf für Sportartikel verständigt worden. Zwei Kunden wurden von den Mitarbeitern beobachtet, wie sie kurz nacheinander mit diversen Bekleidungsstücken die gleiche Umkleidekabine aufsuchten. Nachdem beide die Umkleide ohne die mitgenommene Kleidung verließen, überprüften Mitarbeiter den Innenbereich. Dort wurde jedoch keine Ware mehr gefunden. Die beiden Kunden begaben sich dann zur Kasse, wo sie Waren im Wert von etwa 300 Euro bezahlten. Nach dem Verlassen des Outlets wurden beide Personen ins Büro gebeten. Dort kam dann Diebesgut im Wert von etwa 100 Euro zum Vorschein. Darüber hinaus fanden die Polizisten bei einer Durchsuchung ein Einhandmesser in der Umhängetasche von einem der beiden. pol