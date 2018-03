Ladendieb wird per Video identifiziert

Als ein 17-Jähriger am Donnerstag um 11.47 Uhr eine Elektrowarengeschäft in der Theodor-Heuss-Straße verlassen wollte, schlug die Diebstahlwarnanlage an. Ein Angestellter des Marktes rief dem Jugendlichen hinterher, er solle stehenbleiben. Der Jugendliche stieg in einen vor der Tür wartenden weißen Seat ein und flüchtete mit diesem. Aufgrund des notierten Kennzeichens konnte der Halter ermittelt werden. Der 17-jährige Täter konnte anhand der Videoaufzeichnungen im Geschäft eindeutig identifiziert werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. pol