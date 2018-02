Ladendieb kann es nicht lassen

In einem Kaufhaus am Grünen Markt wollte ein 21-jähriger Mann Ware im Wert von knapp 200 Euro stehlen. Er wurde aber vom Ladendetektiv erwischt. Bei der Durchsuchung kamen einige Markenbekleidungsstücke zum Vorschein. Später versuchte er erneut, in einem anderen Bekleidungsgeschäft am Grünen Markt Bekleidung zu stehlen. Auch dieses Mal war das Glück nicht auf seiner Seite, denn er wurde auch hier vom Ladenpersonal erwischt. Diebesgut waren mehrere Herrenkleidungsstücke im Wert von knapp 70 Euro. Die Zange, mit der er die Etiketten entfernt hatte, wurde von der Polizei sichergestellt. pol