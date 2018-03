Ladendieb ist Wiederholungstäter

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat am späten Mittwochnachmittag in einem Sportgeschäft am Olympiaring einen Mann wiedererkannt, der in der vergangenen Woche Waren im Wert von rund 70 Euro gestohlen hatte. Ein Ansprechen und Aufhalten des zunächst Unbekannten war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Nun beobachtete der Detektiv wieder, wie der Mann mit mehreren Bekleidungsstücken in einer Umkleidekabine verschwand und anschließend ohne die Ware wieder herauskam. Im Anschluss stellte er eine Tragetasche mit abgerissenen Preisetiketten in ein Regal und wollte die Geschäftsräume wieder verlassen. Der Ladendetektiv konnte den 33-Jährigen allerdings vorher stellen. Dabei bemerkte er, dass der Dieb die unbezahlten Bekleidungsstücke unter seiner eigenen Kleidung trug. Der Wert der entwendeten Sportartikel lag bei rund 220 Euro.