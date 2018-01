Ladendieb erhält Hausverbot für ein Jahr

Am Montagmittag ist ein Baiersdorfer beim Diebstahl in einem Verbrauchermarkt von der Marktleiterin erwischt worden. Sie hatte den Mann im Laden beobachtet, wie er mit verschiedenen Lebensmitteln in der Hand, jedoch ohne Einkaufswagen, umherlief. Als er an der Kasse dann nur einen Cappuccino bezahlte, wurde er von der Marktleiterin angesprochen. Er hatte vorher die Waren im Wert von circa 30 Euro in seiner Jacke verschwinden lassen. Bei der polizeilichen Überprüfung wurde festgestellt, dass dieser Diebstahl nicht der erste war. Der Mann erhielt ein Hausverbot von einem Jahr, wie die Polizei mitteilte.