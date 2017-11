Ladendetektiv passt gut auf

Im Puma-Outlet in Herzogenaurach ist am Samstagabend eine Frau dabei beobachtet worden, wie sie mit vier Kleidungsstücken in die Umkleidekabine ging und mit lediglich drei wieder herauskam. In der Kabine wurde zudem ein Etikett einer Jacke für 70 Euro gefunden. Nach Ansprache durch die Ladendetektivin stellte sich heraus, dass die Frau die Etiketten der drei Kleidungsstücke mit welchen günstigerer Ware getauscht hatte und außerdem zwei Puma-Unterhosen über ihrer eigenen trug. Gegen die Diebin wurde ein Verfahren wegen Ladendieb-stahls, Urkundenfälschung sowie Warenbetrugs eingeleitet. Gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde die Frau wieder entlassen.