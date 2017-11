Lacrima ist für trauernde Kinder da

Lacrima, das Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche, startete im Dezember 2016 mit einer ersten Gruppe, die sich alle 14 Tage trifft. Jetzt wird das kostenfreie, spendenfinanzierte Betreuungsangebot ausgebaut: Ab 2018 soll es in Kulmbach eine Gruppe für Kinder geben, die den Tod der Mutter, des Vaters oder von Geschwistern verarbeiten müssen.

Ziel ist es, dass Kindern einen geschützten, vertrauensvollen Raum haben, in dem sie und ihre Familien ihre Trauer bewusst leben und den starken Schmerz annehmen können. Die Treffen finden im Burggut, Waaggasse 5, statt. Interessenten können sich bei Vera Swaris melden, Telefon 0951/20879874.

"Lacrima wächst schon in seinem ersten Jahr weiter. Das zeigt, dass der Bedarf da ist und dass wir Menschen in schwierigen Zeiten hilfreich begleiten können", so Swaris.

Zum Konzept gehört auch die Unterstützung der Eltern. Parallel zur Kindergruppe findet die Elternrunde mit Trauerbegleitern statt. Ferner existiert eine Gruppe für Jugendliche, die einen Weg finden müssen, mit dem Verlust zu leben. red