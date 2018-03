Lachen mit Ole Lehmann und seinen Gästen

Am Samstag, 28. April, wird im Bad Kissinger Kurtheater gelacht: Bei der 3. Bad Kissinger Lachnacht präsentieren hochkarätige Comedians und Kabarettisten unter der Moderation von Ole Lehmann ein abwechslungsreiches Programm. Zu Gast sind Maxi Gstettenbauer, Matthias Brodowy (im Bild), Martina Brandl und Florian Simbeck. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Kurtheater.Moderator Ole Lehmann zeigt, wie man den Spaß in den Alltag zurückholt und hat sich dafür vier Gäste eingeladen. Maxi Gstettenbauer ist ein Nerd und was ein Nerd anfasst, gelingt immer. Matthias Brodowy offenbart sein wahres Gesicht: Er ist ein hoffnungsloser Chaot. Martina Brandl vermittelt den Eindruck, man würde den Abend mit einer guten Freundin verbringen und so macht sie ihre Show zu einer großen Party, in der gesungen, gelacht, getanzt und gelästert wird. Florian Simbeck kann von sich behaupten, dass es kaum jemanden gibt, der ihn nicht kennt: Mit Erkan & Stefan trieb er bundesweit Deutschlehrer und Eltern in den Wahnsinn. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44 oder unter kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Tomas Rodriguez