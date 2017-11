Labor L+S unter den Besten

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Würzburg-Schweinfurt zeichnet zwei Mitarbeiter von Labor L+S, Großenbrach mit der besonderen Anerkennung für hervorragende Leistungen bei der Abschlussprüfung zum Biologielaboranten 2017 aus. Franziska Hein erzielte einen zweiten und Joshua Lörzel einen dritten Platz. Beide erhielten ihre Urkunden am 14. November 2017 von ihrem Arbeitgeber Labor L+S.

4208 junge Menschen haben die IHK-Abschlussprüfung 2017 in Mainfranken absolviert. 233 Auszubildende erzielten besonders hervorragende Leistungen und erhielten eine Auzeichnungsurkunde von der IHK Würzburg-Schweinfurt. Darunter die L+S-Biologielaborantin Franziska Hein für den zweiten Platz und der L+S-Biologielaborant Joshua Lörzel für den dritten Platz. Beide Absolventen schlossen ihre Ausbildung bei L+S nach nur zweieinhalb Jahren im Februar dieses Jahres ab und sind von dem Labordienstleister in ein festes Anstellungsverhältnis übernommen worden.

"Wir sind stolz darauf, so gute Absolventen weiter bei uns zu beschäftigen", so Dr. Jürgen Balles, Prokurist und - zusammen mit seinem Kollegen Frank Kugler - Ausbildungsverantwortlicher bei Labor L+S.

"Das ist eine schöne Anerkennung und bestätigt uns in dem von uns eingeschlagenen Weg, in die Qualität unserer Ausbildung zu investieren", so Balles.

Für eine nachhaltige Mitarbeiterentwicklung erhöht L+S nicht nur die Zahl seiner Auszubildenden stetig (derzeit sind es 44), sondern legt auch großen Wert auf sehr gute Ausbildungsinhalte und sichert sich im Zeichen des Fachkräftemangels so seine eigene Zukunft.

Labor L+S ist nach eigenen Angaben einer der größten Ausbilder der Region und bietet Plätze in den Ausbildungsberufen Biologie- und Chemie- Laborantin/-Laborant sowie Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement an. red