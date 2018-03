Der Wanderclub lädt am morgigen Sonntag zu einer Kurzwanderung für jedermann ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Malergeschäft Wagner in der Bahnhofstraße. Die etwa acht Kilometer lange Strecke enthält einen kleinen Anstieg. Mit Wanderführer Hellmuth Kiesewetter geht es über die Schneidmühle nach Marktzeuln, wo eine Einkehr in der Gaststätte "Zum Alten Bappela" geplant ist. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09574/9184, am Schaukasten in der Bahnhofstraße. che