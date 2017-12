Kurz notiert

Sonntag ist Flohmarkttag

Der Seniorenbeirat veranstaltet zusammen mit dem Büro Senioren & Ehrenamt am Sonntag, 24. September, von 8 bis 15 Uhr den "Flohmarkt der Generationen" auf dem Schlossplatz. Die Standgebühren kommt der Seniorenarbeit zugute. mako



Autofahrer bringt Radlerin zum Stürzen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Neustadter Straße. Ein Autofahrer wollte vom Parkplatz eines Supermarktes aus nach rechts in die Neustadter Straße einfahren. Dabei übersah er eine Fahrradfahrerin, die an der dortigen Fußgängerfurt die Straße überquerte. Die Radfahrerin stürzte und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. pol