Kurz notiert

Täter treten gegen

Auto und Vitrine



Mehrere Jugendliche wurden in der Nacht auf Dienstag dabei beobachtet, wie sie gegen ein in der Seidmannsdorfer Straße geparktes Fahrzeug traten und dabei den Außenspiegel beschädigten. Danach zog die Gruppe weiter Richtung Schlossplatz, wo die Glasscheibe einer Vitrine eingeschlagen wurde. Anschließend flüchteten sie vor der zwischenzeitlich informierten Polizei. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Rufnummer 09561/645209 entgegen. pol

Märkte weichen

dem Kloßmarktfest



Wegen des Kloßmarktfestes auf dem Marktplatz ( ) wird der Gemüsemarkt am Freitag, 1. September, auf dem Albertsplatz abgehalten. Der Coburger Wochenmarkt wird am Samstag, 2. September, in die Spitalgasse verlegt. Das teilt die Stadtverwaltung Coburg mit. red