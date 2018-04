Kurse im "Kess" erziehen

Nach den Osterferien bietet das katholische Erwachsenenbildungswerk wieder zwei Elternkurse "Kess erziehen" an. Leiten wird die Kurse Gemeindereferent Martin Förtsch. Anmeldungen nimmt das Bildungswerk (Tel. 61767) oder auch Martin Förtsch ab sofort entgegen (09261/61062-14 oder 95990) Folgende Kurse starten: "Weniger Stress - mehr Freude" für Eltern von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren

Der Elternkurs beginnt am Dienstag, 10. April, um 20 Uhr, im Pfarrzentrum St. Johannes. Der erste Abend wird als "Schnupperabend" angeboten. Verbindliche Anmeldung ist auch erst danach möglich. "Abenteuer Pubertät" für Eltern von Kindern im Alter von elf bis 16 Jahren, am Mittwoch 11. April um 20 Uhr im Pfarrzentrum St. Johannes. Auch dieser Abend ist als "Schnupperabend" zu sehen. red