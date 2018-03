Kurse für Kinder

Yoga für Kinder





Bei der Kinder- und Jugendakademie Saaletal Bad Kissingen starten in Kürze interessante Kurse, zu denen sich Interessierte noch anmelden können: Im Kurs "Startklar zum Lernen!" am Mittwoch, 4. April, von 10 bis 12.30 Uhr werden für Schüler der 2., 3. oder 4. Klassen verschiedene Übungen aus dem BrainGym-Programm gezeigt, die das Lernen unterstützen sollen. Die Übungen helfen, Stress abzubauen, unterstützen bei Konzentrations- und/oder Lernschwierigkeiten, bei Prüfungsangst, AD(H)S und Rechen- und Leseschwäche.Yoga ist voll im Trend und ein wunderbarer Ausgleich im "stressigen" Alltag. Im Kurs "Wir begrüßen den Frühling mit Yoga und Mandala" werden Konzentration, Entspannung und Selbstbewusstsein verbessert mit Yogaübungen, Bewegungsspielen, Klang- und Fantasiereisen. Der Kurs für Kinder von fünf bis elf Jahren findet am Mittwoch, 11. April, von 16.30 bis 18 Uhr statt.Im Schnupperkurs Badminton, am Donnerstag, 12. April (3-Tageskurs, auch am 19. und 26. April) von 17 bis 18.30 Uhr erfahren Teilnehmer, wie sie einen knallenden Schmetterball (Smash) oder einen gezielt kurzen Ball (Drop) im Feld des Mitspielers platzieren können. Dabei werden Schnelligkeit, Koordination und Kondition mit Konzentration und strategischem Denken kombiniert. Teilnehmen können Jungen und Mädchen ab acht Jahren.Schnupperstunden bei der Polizeiinspektion sind ein Erlebnis für Hobbydetektive. Wer es faszinierend findet, als Polizist oder Polizistin Fälle aufzuklären, Täter zu fassen und dabei auch mal hinter die Kulissen der Polizeiarbeit schauen möchte, muss sich auf jeden Fall zur Stippvisite am Freitag, 13. April, von 13.30 bis 15.30 Uhr anmelden. Melden können sich Schülerinnen und Schüler ab neun Jahren noch umgehend. Es sind allerdings noch wenige Plätze frei.Nähere Informationen und Anmeldung sind online erhältlich unter www.kja-saaletal.de oder unter Tel.: 0971/699 190 940.