Kurse beim FC

red



Der 1. FC Thulba veranstaltet ab Mittwoch, 13. September, für Frauen und Männer den Kurs "Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining. Der Kurs ist vom Bayerischen Landessportverband e.V. mit dem Qualitätssiegel "Sport pro Gesundheit" zertifiziert und von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) als Präventionskurs anerkannt. Er eignet sich für Menschen jeden Alters als Gesundheitsprophylaxe. Der Kurs wird von Erika Felbinger in der Turnhalle in Thulba ausgerichtet. Felbinger ist Präventions-Übungsleiterin und befasst sich mit den Themen Herz-Kreislauf, Haltung und Bewegung, Stressbewältigung und Entspannung. Der Kurs wird aufgrund seiner Zertifizierung von den Krankenkassen bezuschusst. Kurstermine sind jeweils Mittwoch von 18.30 bis 19.30 Uhr: am 13., 20. und 27. September, am 4., 11., 18. und 25. Oktober sowie am 8., 15. und 22. November. Ausweichtermine: 6., 13. und 20. Dezember. Anmeldung: Erika Felbinger, Tel.: 09351/ 800 00 31, Tel.: 09351/3072 (mit Anrufbeantworter), Mobil: 0170/903 7524, Fax 09351/5249, E-Mail: erika.felbinger@gesund-well-fit.de ; Herta Ambruß, Tel.: 09736/9194; Barbara Schmitt, Tel.: 09736/757 275.