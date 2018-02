Kurs für Quereinsteiger

Lust auf Ehrenamt? Die Pfandfinder veranstalten einen Quereinsteigerkurs für Jugendleiter. Eine ganze Woche Informationen rund um das Thema Kinder- und Jugendarbeit bieten die Coburger Stämme Silberdistel/Feuerreiter in einem Quereinsteigerkurs zum Erwerb der Jugendleitercard (Juleica) an. Vom 10. bis 17. Februar können Interessierte Grundkenntnisse erwerben oder bereits vorhandene Erfahrungen festigen und erweitern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Ausbildung zum Jugendleiter folgt offiziellen Standards und wird durch die Jugendleitercard bundesweit anerkannt. Themen des Kurses sind Gruppenpädagogik, Aufsichtspflichten und Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. Ein wichtiger Punkt ist außerdem die pfadfinderische Methodik und ihre Anwendung auf Freizeiten. Das Ganze wird durch viele praktische Übungen und Anwendungen sowie Selbsterfahrung spannend vermittelt. Auch Gruppenspiele und das Baden im Schwimmbad sind geplant. Der Quereinsteigerkurs findet im Pfadfinderlandheim "Stiefvater" statt. Wer an der Ausbildung interessiert ist, kann sich bei Alexander Müller unter Telefon 09561/63366, informieren. red