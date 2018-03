Kurs für Babysitter

Das Mehrgenerationenhaus Mainleus und Awo-Bürgerzentrum bietet in den Osterferien einen neuen Ausbildungskurs für Babysitter an. Erfahrene Mitarbeiter und Referenten bringen allen Interessierten ab 16 Jahren in einem 10- bis 12-stündigen Kurs Wissenswertes rund um das Thema Kinderbetreuung nahe. Veranstaltungsort ist das Mehrgenerationenhaus der Awo in der Mühlstraße 3. Die Kurszeiten sind: 3. April von 13 bis 17 Uhr, 5. April von 16 bis 18 Uhr, 12. April von 16 bis 19 Uhr sowie 13. April ab 15 Uhr. Für weitere Auskünfte und die Anmeldung steht Katja Spitzel unter der Telefonnummer 09229/9759175 oder der E-Mail-Adresse betreuungsnetzwerk@awo-ku.de zur Verfügung. red