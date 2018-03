Kurs für arbeitslose Männer und Frauen

Die katholische Betriebsseelsorge der Erzdiözese Bamberg veranstaltet vonMontag, 23., bis Donnerstag, 26. April, einen "Kurs für arbeitslose Frauen und Männer" in der Arbeitnehmerbildungs- und Begegnungsstätte Obertrubach. In diesem Seminar werden sowohl aktuelle Informationen und offene Gespräche angeboten als auch praktische Hilfen und Unterstützung für eine effektive Bewerbung um einen Arbeitsplatz. Alle anfallenden Kosten werden vom Veranstalter übernommen. Nähere Informationen und Anmeldung bei der katholischen Betriebsseelsorge unter Telefon 0951/91691-52, online auf www.arbeitnehmerpastoral-bamberg.de sowie bei folgenden Beratungsstellen: Kontaktstelle für Arbeitslose in Erlangen (Telefon 09131/206258, E-Mail: info@kontaktstelle.de); "Die Insel" Scheinfeld (Telefon 09162/7577, E-Mail: dieinsel@t-online.de). red