Kunstvoll und viel Feines

Hochwertige herbstliche, weihnachtliche als auch zeitlose Deko- und Geschenkideen sowie Gebrauchsartikel, kreative und erlesene Schmuckstücke, Lichtobjekte, Bilder, Kalender und schöne Dinge aus Metall, Holz und Stein sowie Spezialitäten aus der Region, dazu herbstliche Kulinarik, Süßes und Herzhaftes - das alles erwartet die Besucher von Freitag bis Sonntag in der stimmungsvoll dekorierten Kühnlenzpassage. Heuer sind es 26 Aussteller, die beim Kronacher Martini-Markt Einblicke in ihre handwerklichen Künste geben und dabei eine reiche Auswahl an schönen Dingen anbieten.



Viele neue Ideen

"Wir wollen unseren Besuchern kreative, vielfach selbst hergestellte Artikel bieten und keine vereinheitlichte Massenware, die es überall zu kaufen gibt", betonen Sandra Englich, Inhaberin von "Knut Events", und Jochen Friedrich, Geschäftsführer des "Weka Kaufhauses", die bereits - wie in den vier vergangenen Jahren - die Organisation innehaben. Ausrichter ist nunmehr zum dritten Mal der Verein "Kronach.er.leben". Der Verein hat viele neue Ideen und möchte die Kronacher Innenstadt gerne zu einem großen Einkaufs- und Versorgungszentrum entwickeln. Deshalb habe man auch gerne die Ausrichtung des vorweihnachtlichen Events übernommen, das seit Jahren ein Highlight in der Region ist. Die Idee für den Markt kam Englich, Friedrich und Irene Tobiaschek bei der von ihnen gemeinsam organisierten, ebenfalls in der Kühnlenzpassage abgehaltenen - "Kunstvollen Weihnacht" 2012, für die sie viel Lob erhielten. Auch Friedrich, der schon 2012 den Weihnachtsmarkt mit betreut hatte, war damals gleich mit dabei gewesen. Bewusst legte das Organisations-Trio das Event in den noch "Weihnachtsmarkt freien" November, weil viele bereits zu dieser Zeit auf der Suche nach adventlicher Deko und Geschenkideen sind - Ein Konzept, das offensichtlich ankommt, wie der enorme Zuspruch belegt. So wurde bereits die Premiere 2013 zum großen Erfolg, der alle Erwartungen weit übertraf. Auch die drei Fortsetzungen kamen glänzend bei den Besuchern an. Diese zeigten sich begeistert vom ausgefallenen - von den Anbietern sorgsam zusammengestellten und liebevoll angeordneten - Angebot.



Bummeln, Einkaufen, Gespräche

Die Besucher können sich treffen, bei einem warmen Getränk durch die Passage bummeln, einkaufen oder einfach ins Gespräch kommen - ganz locker, ohne Alltagshektik! "Jede Initiative, die Menschen in die Kreisstadt lockt, kommt den vielen schönen Geschäften in Kronach zugute", sind sich die Organisatoren sicher, denen auch der soziale Aspekt des Events am Herzen liegt. So werden erfreulicherweise auch heuer - nunmehr zum fünften Mal in Folge - die Mitglieder des Lions Clubs Festung Rosenberg mit ihrer "Wunschlicht"-Aktion zugunsten eines wohltätigen Zwecks vertreten sein. Zum Rahmenprogramm zählt erneut eine Verlosung von zehn Martinsgänsen, deren Erlös ebenfalls für einen wohltätigen Zweck verwendet wird. Ein Dank der Organisatoren gilt insbesondere auch den Sponsoren, ohne die der Martini-Markt nicht realisiert werden könnte. hs