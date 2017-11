Kunstadter Derby nach langer Zeit

An diesem Wochenende können die Tischtennis-Herren des TTV Altenkunstadt in der Oberfrankenliga ein Zeichen setzen. Gleich zweimal innerhalb von zwei Tagen müssen sie gegen Spitzenteams antreten. Im Fokus steht dabei am Samstag (16 Uhr, Grundschulturnhalle) das Derby gegen den Nachbarn TTC Burgkunstadt, ehe am Sonntag die Partie beim Co-Spitzenreiter TSV Windheim für die TTVler auf dem Programm steht.



Zwei Jahrzehnte kein Derby

Am Samstag um 16 Uhr kommt es zum Spiel der Spiele, das mit Spannung erwartete Derby gegen den Nachbarn aus Burgkunstadt. Über zwei Jahrzehnte haben die beiden ersten Mannschaften nicht mehr gegeneinander gespielt. Beide Teams fiebern diesem Match entgegen.

Die Burgkunstadter haben sich mit den beiden Bayreuthern Ulrich Voit und Gerald Nidetzky gut verstärkt und richten ihren Blick Richtung Landesliga. Es werden spannende Duelle erwartet. Den beiden Altenkunstadtern Miro Hurina und Frank Zeller stehen mit dem Ex-TTVler Sven Pol und Ulrich Voit zwei gute Spieler gegenüber, die eine ausgeglichene Bilanz aufweisen. Auch die Mitte der Gäste mit Manuel Eideloth und Gerald Nidetzky haben sich bisher gut geschlagen. Hier müssen die Altenkunstadter Holger Funke und Tino Zasche eine gute Form mitbringen, um zu punkten. Die TTCler im Schlusspaarkreuz, Rico Linz (5:1-Siege) und Christopher Eideloth (3:0), werden für die TTVler Alexander Zeuss und Manfred Fischbach eine Herausforderung darstellen.

Maßgeblich für den Verlauf dieser Partie sollten die Eingangsdoppel sein. Beide Mannschaften haben hier bislang hervorragend abgeschnitten.



Gipfeltreffen in Windheim

Am Sonntag um 10 Uhr kommt es in Windheim zwischen dem TSV und Altenkunstadt zum absoluten Spitzenspiel. Beide Mannschaften stehen mit je 8:0 Punkten in der Oberfrankenliga ganz vorn. Die Windheimer haben in den Einzeln durchweg ein positives Ergebnis erspielt. Auch zu diesem Spitzenspiel werden sicher viele Zuschauer in den Kronacher Landkreis kommen und ihr Team nach Kräften unterstützen. Die Fans erhoffen sich schöne und spannende Duelle. gi