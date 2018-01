Kunstadt tut sich schwer

Matthias Schneider



Mehr Mühe als im Vorfeld erwartet hatte die erste Herrenmannschaft der HG Kunstadt bei ihrer Heimpremiere.

Beim 29:24-Erfolg tat sich die Andersson-Truppe gegen den TV Gefrees lange schwer, was zum einen am couragierten Auftritt des Aufsteigers, zum anderen aber auch am Spiel der HG lag, bei der am zweiten Spieltag noch lange nicht alles rund lief.



HG Kunstadt -

TV Gefrees 29:24 (15:12)

Nach 60 Minuten fiel die Bilanz trotz der zwei gewonnenen Punkte somit etwas ernüchternd aus: Gegen die Top-Teams der Liga wird diese Leistung nicht reichen. Dass die Partie gegen Gefrees kein Selbstläufer werden würde, zeigte sich von Beginn an. Die junge Truppe von Coach Josef Hermanek legte los wie die Feuerwehr und ging über ihren Besten, Maximilian Baier, schnell mit 1:3 in Führung (6.). Der TVG-Trainer lebte dabei das Erfolgsrezept der Gäste an der Seitenlinie förmlich vor, weil er seine Mannschaft permanent zum schnellen Spiel nach vorne antrieb. Und genau damit hatte die HG, die am Sonntag auf die beiden verhinderten Hajck Karapetjan und Marco Scholz verzichten musste, lange Zeit Probleme.



Mittelblock zeigt Schwächen

Der in Bamberg noch hochgelobte Mittelblock um Johan Andersson und Toni Lakiza kam beim schnellen Spiel des Gegners immer wieder einen Schritt zu spät, und es dauerte bis zur 17. Minute, ehe der wendige Nicklas Oester sein Team das erste Mal in Führung brachte (7:6).



Gefrees lässt nicht locker

Die Gastgeber hatten sich nun deutlich besser auf das Spiel der Gegner eingestellt und versuchten ihrerseits mit schnellen Ballstafetten zum Torerfolg zu kommen. Allerdings ließ Gefrees nicht locker und erzielte dabei vor allem über den Rückraum mit Niklas Beck und Maximilian Baier an der Spitze seine Treffer.

Ein schöner Heber von Oliver Oester mit dem Pausenpfiff ermöglichte der HG den immerhin versöhnlichen Halbzeitstand von 15:12. Nach dem Wiederanpfiff herrschte auf Kunstadter Seite deutlich mehr Rotation, und die nun öfters eingewechselten David Jung und Daniel Maile erzielten schnell wichtige Treffer. Doch Entwarnung gab es bis zum Schlusspfiff nicht, weil die HG es verpasste, den Sack frühzeitig zuzumachen. Immer wieder brachte man den Gegner mit leichtfertig vergebenen Bällen und mangelnder Trefferquote ins Spiel zurück. Weil aber die Offensive des Aufsteigers fast über 60 Minuten auf den eigenen Rückraum und das zeitweilige Spiel über den Kreis beschränkt blieb, hatte die HGK nicht allzu große Probleme, den Vorsprung bei mindestens drei Toren zu halten. Daran änderten auch die zehn Tore von Maximilian Baier nichts, weil dieser auch mindestens genauso viele Freikarten schoss.

Auf der Gegenseite erkannte man in Ansätzen die breitere Spielanlage der Gastgeber, die auch über die Außenpositionen und über Kreisspieler Fabian Brungs zu Treffern kamen. Sein Treffer zum 27:21 in der 52. Minute kam dann doch einer kleinen Vorentscheidung gleich, obwohl der Aufsteiger bis zum Abpfiff wacker kämpfte und mit dem Endstand von 29:24 nicht nur einen Achtungserfolg errang, sondern zugleich die eigenen Ambitionen durchaus eindrucksvoll unterstrich.

Die HGK wird sich bis zum nächsten Samstag aber deutlich steigern müssen, um beim Tabellenführer HaSpo Bayreuth II nicht ein böses Erwachen erleben zu müssen.