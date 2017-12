Kunst unter dem Baum

Freunde der Kunst und des Kunsthandwerks sind am Sonntag, 3. Dezember, ab 11 Uhr zur Eröffnung der Weihnachtsausstellung "Unterm Weihnachtsbaum" in die Keramikwerkstatt Claus Tittmann in Berndorf eingeladen. Dort können kleine und große Werke von vier Textilkünstlerinnen und zwei Goldschmiedinnen, Lyrik und Bilder von Axel Krueger sowie Keramik, Bronze und Grafiken von Claus und Julia Tittmann bestaunt werden. Die Ausstellung dauert bis Samstag, 23. Dezember, und kann von Montag bis Samstag, jeweils von 9 bis 18 Uhr, sowie sonntags von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden. red