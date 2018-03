Kunst und Tradition aus Rumänien

Dieses Jahr begeht Rumänien den 100. Jahrestag der Gründung des Einheitsstaates. Während der Regentschaft von König Ferdinand und Königin Maria trat Transsilvanien in Alba Iulia am 21. Dezember 1918 Rumänien bei. Deshalb werden heuer im In- und Ausland zahlreiche Aktionen durchgeführt, die dieses Ereignis würdigen. Dazu gehört auch eine Ausstellung unter dem Titel "Kunst und österliche Traditionen in Rumänien" in der Galerie Ianza-Art in Kleinvichtach 17 (Gemeinde Marktrodach), die am Dienstag, 27. März, um 18 Uhr eröffnet wird. Auf Einladung der Ianza-Art Inter-Cultural-Stiftung werden neben traditionellen und folkloristischen Exponaten von Petru Birau, Teodor Dadalau und Cristian Ianza geschaffene Gemälde, Fotografien und Skulpturen zu sehen sein. Die Ausstellung wird nur für kurze Zeit bis zum 2. April zu sehen sein, da sie dann zum orthodoxen Osterfest nach Rumänien weiterwandert.

Die Orthodoxen haben heute wie damals die konfessionelle Mehrheit in Rumänien. Die Berechnung des orthodoxen Osterdatums unterscheidet sich von der katholischen insofern, dass Letztere den Termin auf Basis der Frühlings-Tagundnachtgleiche des gregorianischen Stils festlegt. In diesem Jahr beträgt der Unterschied eine Woche. red