Kunst im Schloss

Der Kunsthandwerker-Markt in Wiesenthau am Fuße des Walberla, überzeugt wieder am Samstag, 25., und Sonntag, 26. November, sein Publikum durch junge, kreative Aussteller mit einzigartigen Objekten aus der eigenen Werkstatt.Geöffnet hat der Markt am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag in der Zeit von 10 bis 19 Uhr.Mehr zum Programm gibt es im Internet auf www.schloss-wiesenthau.de . red