Kunden spenden für Tafel

"Helfen Sie mit Rewe vor Ort" - diesen Spendenaufruf ihres Einkaufsmarktes ließen sich die Kunden nicht zweimal sagen und griffen bei den bereits fertig gepackten Tüten zu. Mit fünf Euro je Tüte unterstützen sie eine gute Sache, denn die gespendeten Grundnahrungsmittel kommen den Kunden der Burgkunstadter Tafel zugute.



Herausragendes Ergebnis

Am Ende der Spendenaktion konnte Marktleiter des Altenkunstadter Lebensmittelmarkts, Martin Kolbe, über 270 Tüten übergeben. Der Vorstand der Burgkunstadter Tafel freute sich sehr über die gezeigte Solidarität mit den Schwachen in unserer Gesellschaft und dankte dem Marktleiter und den Spendern auch im Namen der Tafelkunden dafür.

"Gerade die länger haltbaren Lebensmittel, die in diesen Spendentüten waren, sind für eine kontinuierliche Versorgung der Bedürftigen wichtig", betonte Tafel-Vorsitzende Silke Mohler, die zur Spendenübergabe mit Stellvertreterin Ulrike Kuhn und Vorstandsmitglied Rita Kordylla kam. koh