Die Kulturvereine laden zum Osterkonzert ein. Am Ostersonntag, 1. April, um 19.30 Uhr, erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm in der Kulturhalle. Der Gesangverein Ebersdorf unter der Leitung von Karina Klaumünzner, und die Blaskapelle Ebersdorf unter der Leitung von Andreas Rentsch, werden an diesem Abend einen bunten Reigen gesanglicher und musikalischer Ostergrüße präsentieren. Die Theatergruppe wird dazwischen mit einem Sketch für Lachsalven sorgen. Der Eintritt ist frei. red