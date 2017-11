Kulturverein bereitet bunten Veranstaltungsreigen vor

Ein Rückblick auf das Jahresgeschehen, die Neuwahlen des Vorstands und die Planung der Aktivitäten des neuen Vereinsjahres standen im Mittelpunkt der Generalversammlung des Kulturvereins von Altenkunstadt, zu der Vorsitzender Robert Hümmer ins Rathaus geladen hatte.

Auf die kulturellen Aktivitäten des vergangenen Jahres ging Adelgunde Hollfelder von der Rathausverwaltung ein. Begonnen wurde das Programm mit der Veranstaltung: "Wahnsinnsweiber", die im Kulturraum der ehemaligen Synagoge einen erfreulichen Besuch zu verzeichnen hatte. Es folgte eine Autorenlesung mit Helmut Vorndran, während den Grundschulkindern die Vorstellung "Der kleine Prinz" ermöglich wurde. Als eines der Highlights kann Hollfelder zufolge der Kino-Sommer im Schul- und Sportzentrum bezeichnet werden. Das Wirtshaussingen vereinte alle Freunde des fränkischen Liedgutes diesmal in Woffendorf, wobei ein besonderer Dank der Gemeinde Altenkunstadt und Ludwig Winkler galt, denn erstmals konnte ein ansprechend gestaltetes und immer wieder zu verwendendes Liederbuch vorgestellt werden. Nach dem Frühschoppen mit Mäc Härder in der Grundschulturnhalle, der ebenfalls viel Anklang fand, steht am 10. Dezember mit der Matinee mit den Künstlern des Landestheaters von Coburg im Kulturraum der ehemaligen Synagoge von Altenkunstadt zugleich die letzte Veranstaltung bevor.

Dem Kassenbericht von Martina Mätzke war zu entnehmen, dass sehr gut und sparsam gewirtschaftet wurde. Die anstehenden Neuwahlen gingen danach zügig und reibungslos vonstatten und brachten folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Robert Hümmer, Zweiter Vorsitzender Otto Schuhmann, Schatzmeisterin Martina Mätzke, Schriftführerin Ingrid Zapf. Zu Beisitzern des erweiterten Vorstands wurden Max Vogler, Edwin Jungkunz und Dieter Radziej gewählt.

Danach beschäftigten sich die Vereinsmitglieder mit den neuen kulturellen Aktivitäten, wobei Einigkeit bestand, den Buchautor Volker Backert für eine Lesung zu verpflichten. Auch Gastspiele mit dem Fränkischen Theatersommer wird es in Altenkunstadt wieder geben, hier entschieden sich die Kulturfreunde bereits für die Darbietung "Flotter Feger". Annette von Bamberg gastiert mit ihrem Programm "Es gibt ein Leben über 50 Jahre - jedenfalls für Frauen". In Abstimmung mit der Schulleitung erfolgt wieder die Festlegung einer Veranstaltung für die Grundschulkinder. Wie immer gehört auch das Wirtshaussingen mit der Gruppe "Fränkischer Wind" dazu.

Weitere kulturelle Aktivitäten wurden im Schlussteil der Versammlung noch diskutiert, wobei auch eine Musikserenade mit den Musikvereinen von Altenkunstadt, Burgkunstadt und Weismain am 27. Mai zur Sprache kam. Weiter bestand Einigkeit darüber, demnächst für einen Auftritt in Altenkunstadt wieder einmal Wolfgang Buck zu verpflichten. Danach beschloss Bürgermeister Robert Hümmer die Generalversammlung des Kulturvereins von Altenkunstadt. Dieter Radziej