Kulturpreisträger in Basilika

Die Kulturpreisträger gestalten am Sonntag, 3. Dezember, um 16 Uhr ein vorweihnachtliches Konzert des Landkreises Forchheim in der Basilika Gößweinstein.

Das Adventskonzert wird eröffnet mit dem Orgelwerk "Concerto F-Dur" von P. Valentin Rathgeber. Ferner singt der Kammerchor "Sonorité" die stimmungsvollen Werke von Johann Sebastian Bach. Das Ensemble Hundshaupten setzt mit Werken von Anton Bruckner sowie mit dem Traditional "Ding Dong, Merrily on High" und der "Suite aus dem Weihnachtsoratorium" von Sebastian Bach weitere Akzente. Im Weiteren stimmt der Regionalkantor Georg Schäffner mit den Werken von Leon Boellmann auf die Adventszeit ein. Mit Werken von Georg Friedrich Händel, dargeboten vom Kammerchor "Sonorité", dem Ensemble Hundshaupten und dem Regionalkantor findet das Basilika-Konzert zum ersten Advent seinen krönenden Abschluss.



Tageskasse

Karten sind im Basilika-Laden des Wallfahrtsmuseums Gößweinstein (Telefon 09242/740425) erhältlich. Ein Restkontingent wird an der Tageskasse ab 15 Uhr verfügbar sein. red