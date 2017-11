Kulturfestival: Wer will den Projektpreis?

Das neue Kulturfestival "hin&herzo, das Kulturfestival, das bewegt" wirft schon jetzt seine Schatten voraus. Jüngst wurde die viertägige Veranstaltungsreihe, die im September 2018 über die Bühne geht, im Kulturauschuss vorgestellt. Jetzt folgt die Ausschreibung für den "hin&herzo-Projektpreis".

Helmut Biehler vom Kulturamt informiert in einer Pressemitteilung über den Text der Ausschreibung, das Konzept und weitere Inhalte. Zu beachten ist, dass zur Teilnahme auch ein kurzer Text, eine Zeichnung, eine Projektskizze, eine Performance oder ein Video-Clip oder Ähnliches ausreichend ist, berichtet Biehler. Das Thema des Kulturfestivals 2018 lautet "Revolution".



Ausschreibung

Der Text der Ausschreibung im Wortlaut: "Im Rahmen der jährlich stattfindenden Veranstaltung ,hin&herzo - das Kulturfestival, das bewegt!' verleiht die Stadt Herzogenaurach im Jahr 2018 erstmals den hin&herzo-Projektpreis. Der hin&herzo-Projektpreis soll künstlerische oder kulturelle Projekte würdigen, anerkennen und unterstützen. Er ist offen für alle Genres der Kunst und Kultur (Musik, Literatur, Bildende oder Darstellende Künste, Film und Medien, Performance, "Crossover", usw.).



Bis 31. Januar einsenden

An dem Wettbewerb können einzelne Personen oder Gruppen teilnehmen. Für die Teilnahme muss das Projekt bis zum 31. Januar 2018 bei der Stadt Herzogenaurach eingereicht werden. Dabei ist die Abgabe eines aussagekräftigen und anschaulichen Entwurfs, eine Zeichnung oder ein Modell ausreichend. Das Projekt muss das Thema des Festivals 2018 - Revolution - behandeln und durch den Künstler, die Künstlerin bzw. die teilnehmende Gruppe während des Festivals präsentiert werden.

Der "hin&herzo"-Projektpreis ist mit 1000 Euro dotiert. Im Einzelfall wird darüber entschieden, ob darüber hinaus bei einer künstlerischen Darbietung (z. B. bei Musik, Lesung o. Ä.) auf dem hin&herzo Kulturfestival ein Honorar entrichtet wird. Über den Ankauf oder die Beauftragung zur Herstellung des Werkes, für das ein Entwurf bzw. Konzept eingereicht wurde, entscheidet der Kulturausschuss des Stadtrats nach dem Kulturfestival. Der Preis ist nicht teilbar. Eine Altersgrenze ist nicht vorgesehen.

Die Verleihung erfolgt im Rahmen von "hin&herzo18 - das Kulturfestival, das bewegt!" am letzten Wochenende im September 2018."



Adresse

Bewerbungen sind möglich bei der Stadt Herzogenaurach, Amt für Stadtmarketing und Kultur, Helmut Biehler, Marktplatz 11, 91074 Herzogenaurach

E-Mail: kultur@herzogenaurach.de, Telefonnummer 09132/901-120. red