Kulturfahrt beim Rhönklub

Eine halbtägige Kulturbusfahrt nach Münnerstadt und Maria Bildhausen bietet der Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau am Donnerstag, 26.April, an. Geplant sind ein Spaziergang durch die historischen Altstadtgassen in Münnerstadt mit Besichtigung des berühmten Riemenschneideraltars in der Pfarrkirche sowie eine Führung im ehemaligen Kloster Maria Bildhausen mit seinem Abteigebäude. Es besteht die Möglichkeit auf dem Rindhofweg einen Blick vom Petersberg auf die ehemaligen Zisterzienserklosteranlagen zu werfen. Eine Einkehr im Klostergasthof beschließt den Ausflug. Abfahrt ist um 12.15 Uhr im Staatsbad, um 12.20 Uhr am Kurstift und um 12.30 Uhr am Brückenauer Busbahnhof. Die Rückkunft ist für 20.30 Uhr vorgesehen. Anmeldungen nimmt die Kulturwartin Claudia Körber unter der Tel.: 09741/5812 entgegen. sek