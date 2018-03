kulturbunt zeigt Programmfilm

Am Donnerstag, 22. März, zeigt kulturbunt den nächsten Programmfilm in der Bücherei. Am 15. Januar 2009 wird der Pilot Chesley B. Sullenberger (Tom Hanks) zum absoluten Helden in den USA, aber auch auf der ganzen Welt, weil er mit seinem Airbus A320 eine Notwasserung auf dem Hudson River in New York durchführen muss und diese wie durch ein Wunder schafft. Beginn ist um 20 Uhr. sek