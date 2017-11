Kultur im Herbst in Burgwindheim

Zur Reihe "Kultur im Herbst" lädt der Verein FW-CUW Burgwindheim wieder ein. Los geht es am Freitag, 17. November, mit der Kabarettgruppe "TBC" , die ihr Programm "Aller Unfug ist schwer" vorstellt.

Bereits zum zweiten Mal gastiert das "Totale Bamberger Cabaret" im Burgwindheimer Schlosssaal. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus fränkischer Coolness und weltoffenem Galgenhumor zünden die Zwerchfellschmeichler von TBC ein Feuerwerk des gepflegten Unfugs. Als Retter des Abend-, Morgen- und Nachmittaglandes verbreiten die drei Spaßprediger Georg Koeniger, Michael A. Tomis und Florian Hoffmann die Lehren des einzig wahren Unfugs: Sie besorgen es besorgten Bürgern, erklären das Schäufele zum Weltkulturerbe und treten Despoten wie Erdogan, Seehofer und Heidi Klum mal kräftig in den Hintern, anstatt in selbigen zu kriechen.

Beginn ist um 20 Uhr. Karten können im Vorverkauf bei Backwaren Hetzel erworben werden, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Außerdem bewirtet der der Veranstalter in der Pause und danach die Gäste mit fränkischen Köstlichkeiten.

Weiter geht es am Sonntag, 19. November, wenn das Theater Lanzelot das Stück "Der Grüffelo" präsentiert. Zum Inhalt: Eine Maus zu sein, ist nicht einfach. Noch dazu, wenn man im Wald lebt, wo es Schlangen, Eulen und Füchse gibt, die einen sehr gerne als Festessen betrachten wollen. Da braucht man schon kernige Freunde, die einen beschützen, um als Maus zu überleben. So erfindet Max, der Mäuseheld, einfach einen Freund, der so groß und schrecklich ist, dass wirklich jeder vor ihm Angst haben muss und nennt ihn "Grüffelo". Wer so jemanden zum Freund hat, ist auch vor Schlangen, Eulen und Füchsen sicher. Wie überrascht ist Max aber, als er feststellen muss, dass es diesen "Grüffelo" tatsächlich gibt, der alles andere als sein Freund sein will. Aber Max ist klein und schlau und hat natürlich auch jetzt eine geniale Idee ...

Beginn ist um 15 Uhr im Schlosssaal Burgwindheim. Karten gibt es im Vorverkauf ebenfalls bei Backwaren Hetzel und an der Tageskasse. Nähere Infos bei Franz Werner, Telefon 09551/664. red