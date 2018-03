Kulmbacher Siegesserie endet bei der DJK Schweinfurt

Mit der 58:75-Auswärtsniederlage bei der DJK Schweinfurt endete die Siegesserie des Basketball-Bayernligisten ATS Kulmbach. Damit übernehmen die Schweinfurter den dritten Tabellenplatz, während der ATS auf den vierten rutscht. Zuvor hatten die Kulmbacher sechs Spiele in Folge gewonnen.



Bayernliga Nord Herren

DJK Schweinfurt -

ATS Kulmbach 75:58

Der ATS startete unstrukturiert und unaufmerksam in die Partie. Das war man zwar aus den vorherigen Spielen gewohnt, die ebenfalls gewohnte Aufholjagd nach der Halbzeitpause blieb diesmal jedoch aus.

Mit einem 13:29-Rückstand starteten die Kulmbacher ins zweite Viertel. Hier wachten sie auf und kamen mit einem 18:3-Lauf (mit vier Dreiern) bis auf einen Punkt an die Schweinfurter heran. In den letzten Minuten des Abschnitts schenkten die Kulmbacher jedoch einfach Bälle her, die die Schweinfurter zum Punkten nutzten.

So lag der ATS zur Halbzeit mit acht Punkten im Rückstand. Der dritte Abschnitt verlief ausgeglichen, da beide Mannschaften schwer in die Gänge kamen und Fehler machten. Mit einem 48:59-Rückstand gingen die Kulmbacher ins letzte Viertel.

Hier versuchte es das ATS-Team noch einmal mit Fokus auf Angriff, ließ sich aber von der Ballraumverteidigung zu sehr beeindrucken. So bauten die Schweinfurter ihre Führung weiter aus.

Nach dem Spiel in der spärlich beheizten Halle findet der frierende ATS-Spieler Vital Bolinger klare Worte: "Wir haben heute nicht ins Spiel gefunden und standen wie fest gefroren auf dem Feld. Mit unseren vielen Turnovers haben wir den Schweinfurtern das Spiel leicht gemacht und ihnen ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk eingepackt."

ATS Kulmbach: D. Brown (15 Punkte), T. Koths (11), J. Krüger (8), M. Mallanik (8), T. Ondra (10), F. Pietsch (2), M, Hansl M. (4), V. Bolinger. jk