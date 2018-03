Kulmbacher Schwimmer sahnen ab

Zwei Gold-, zwei Silber- und drei Bronze-Medaillen erkämpften die Kulmbacher Schwimmer Theresa Deichsel, Susanne Schütz und Karl Heinz Weber bei den bayerischen Meisterschaften in Eichstätt.

Nach langjähriger Pause stellte sich Susanne Schütz erstmals wieder der bayerischen Konkurrenz. Gleich bei ihrem ersten Start über 50 Meter Rücken gelang ihr der Sprung aufs Podest. Hinter Simone Diermeier-Daucher (Schwandorf) und Miriam Allgaier (Lindau) kam sie mit einer Zeit von 0:46:15 Minuten als Dritte ins Ziel. Knapp am Podest vorbei schrammte Schütz über 100 Meter Freistil. Erst auf der letzten Bahn musste sie die drittplatzierte Tanja Schwarz aus Weilheim ziehen lassen.

Trotz ihres Trainingsrückstandes schaffte es Theresa Deichsel bei jedem ihrer Starts aufs Treppchen. Über 100 Meter Brust verspielte sie den zweiten Platz an der letzten Wende und wurde Dritte (1:33:78). Auf der Halbdistanz siegte sie mit nur einem Zehntel Vorsprung in einer Zeit von 0:43:32 Minuten vor Stephanie Vogl (Lohhof). Über 50 Meter Freistil erreichte sie als Dritta einen Podestplatz (0:34:11).

Der einzige männliche Kulmbacher, Karl-Heinz Weber, konzentrierte sich auf die längeren Strecken. Über 200 Meter Freistil musste er sich nur seinem langjährigen Kontrahenten Helmut Hertelendy geschlagen geben. Mit einer Zeit von 3:00:07 Minuten holte Weber die Silbermedaille. Gleiches gelang ihm auch über die halbe Distanz in einer Zeit von 1:17;83 Minuten. Auf seiner Paradestrecke über 100 Meter Brust siegte er mit einer Zeit von 1:36,41 Minuten. td