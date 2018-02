Kulmbacher Oberschulen bieten viele Bildungsmöglichkeiten

Die Adalbert-Raps-Schule, Staatliche Fachoberschule (FOS) und Berufsoberschule (BOS) Kulmbach, bietet jungen Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen die Möglichkeit der schulischen Weiterbildung bis hin zur allgemeinen Hochschulreife. Die Besonderheit des Bildungsangebots liegt dabei immer in der Berufsbezogenheit und Praxisnähe, weshalb auch seit geraumer Zeit von der Beruflichen Oberschule gesprochen wird.So lernen Schüler der 11. Jahrgangsstufe in der Fachoberschule ganz intensiv in der fachpraktischen Ausbildung auch die berufliche Welt kennen. Die Schüler der Berufsoberschule wiederum sind bereits im Besitz einer Berufsausbildung und werden deshalb in einen entsprechenden Zweig eingeschult.Wer das Ziel hat, die allgemeine Hochschulreife zu erwerben, kann an der FOS/BOS Kulmbach von Grund auf die erforderlichen Kenntnisse in der zweiten Fremdsprache Französisch oder Italienisch erwerben.Über die vielfältigen Wege in die FOS oder BOS, über Förderangebote und finanzielle Unterstützungsmodelle wie BAföG, sowie die verschiedenen Abschlüsse und attraktiven Studienmöglichkeiten nach der Schulzeit informiert auch die Homepage www.bsz-kulmbach.de/fosbos der Schule. Der Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2018/19 ist vom 26.Februar bis 9. März.Weitere Informationen am Infotag oder direkt bei der: FOS/BOS Kulmbach, Georg-Hagen-Straße 35 in Kulmbach (09221/693150). red